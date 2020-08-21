Адвокат Падва рассказал о перспективе защищать Ефремова

Адвокат Генрих Падва рассказал о перспективе защищать актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщает издание Daily Storm.

Падва отметил, что по состоянию здоровья он сам в суд уже не ходит, но «с удовольствием готов выступить руководителем защиты Михаила Ефремова».

Адвокат обрадован решением актера отказаться от услуг Эльмана Пашаева. «Слава богу! Я счастлив, что он наконец опомнился», — сказал Падва, указав, что считает Пашаева непрофессиональным, похожим на мошенника.

89-летний Генрих Падва — советский и российский адвокат, заслуженный юрист России. Известен участием во многих громких процессах. Среди его доверителей были семьи академика Андрея Сахарова и артиста Владимира Высоцкого, подруги Бориса Пастернака Ольги Ивинской по поводу судьбы архива писателя. Кроме того, Падва защищал вора в законе Вячеслава Иванькова, бизнесменов Анатолия Быкова и Михаила Ходорковского, бывшего управляющего делами президента России Павла Бородина и бывшего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова, а также бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Считается одним из самых высокооплачиваемых адвокатов России.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.

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