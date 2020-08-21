Ефремову предложили сдать анализы из-за запаха алкоголя в суде

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев предложил организовать сдачу анализов актером, так как подсудимого обвинили в запахе алкоголя на заседаниях. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщает ТАСС.

«Это бессовестный человек говорит. Ефремов не употребляет», — заявил Пашаев в ответ на слова о том, что от артиста пахнет спиртным.

Ранее Ефремов заявил в суде, что отказывается от услуг Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской. Затем адвокат попал на видео, запечатлевшее его удивление решением артиста.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.