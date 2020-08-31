Свидетель защиты Ефремова устроил скандал в суде и пригрозил своим ором

Теван Бадасян, свидетель защиты актера Михаила Ефремова, совершившего смертельное ДТП в центре Москвы, устроил скандал на заседании в Пресненском суде. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, Бадасян во время дачи показаний начал грубить окружающим, а также вступил в препирательство с прокуратурой и адвокатом потерпевших Александром Добровинским. Последний попросил Бадасяна не кричать — и тот в ответ перешел на угрозы. В частности, Бадасян пригрозил адвокату своим ором: «Если я буду орать, вы отсюда вылетите».

На задаваемые ему вопросы Бадасян реагировал бурно, требовал проверить его на полиграфе, а потом обвинил родных погибшего Сергея Захарова в «хайпе» и покинул зал. Свидетель защиты Ефремова также заявил, что незадолго до ДТП видел, как во внедорожник к актеру на заднее сиденье садился неизвестный ему «высокий мужчина в бейсболке».

Ранее свидетель Андрей Гаев на суде по делу о ДТП с участием Ефремова заявил, как видел, что артист после аварии вышел из машины со стороны пассажирского сиденья.

До этого в августе другой свидетель, Александр Кобец, сказал, что на месте водителя в момент аварии был не Ефремов, а другой человек. На допросе свидетель признался, что у него плохое зрение и он выпил с другом полтора литра пива, подчеркнув, что при этом уверен, что видел актера на пассажирском сиденье.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит произошедшего.