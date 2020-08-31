Второй свидетель заявил о сидевшем на пассажирском сиденье Ефремове

Свидетель Андрей Гаев на суде по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова заявил, как видел, что артист после аварии вышел из машины со стороны пассажирского сиденья. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 31 августа.

«Лохматый мужчина, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили, вышел и чешет шею, я потом узнал, что это Ефремов», — рассказал Гаев.

Он стал вторым свидетелем, рассказавшим в понедельник о том, что артист находился на пассажирском сиденье в день ДТП в центре Москвы. Ранее на суде выступил другой свидетель защиты, заявивший, что видел, как на заднее сидение автомобиля с номерами машины Ефремова садился «высокий человек в бейсболке».

Ранее в августе другой свидетель, Александр Кобец, сказал, что на месте водителя в момент аварии был не Ефремов, а другой человек. На допросе свидетель признался, что у него плохое зрение и он выпил с другом полтора литра пива, подчеркнув, что при этом уверен, что видел актера на пассажирском сиденье.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит произошедшего.