Ефремов вступил в перепалку с адвокатом потерпевших и назвал его «Добросвинским»

Актер Михаил Ефремов в суде вступил в перепалку с адвокатом Александром Добровинским, представляющим интересы потерпевших по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщает издание Life.

В ходе заседания артист посоветовал юристу встретиться с людьми, которые воевали в Донбассе. Он объяснил это тем, что Александр Кобец, выступающий в качестве свидетеля, был там на войне.

«Это полный Кобец», — отреагировал адвокат. В ответ Ефремов назвал его «Добросвинским». Из-за случившегося судья сделал актеру замечание, которое было занесено в протокол.

Ранее Александр Кобец сказал, что на месте водителя в момент аварии был не Ефремов, а другой человек. На допросе свидетель признался, что у него плохое зрение и он выпил с другом полтора литра пива, подчеркнув, что при этом уверен, что видел актера на пассажирском сиденье.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.