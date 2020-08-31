Актер Михаил Ефремов систематически употреблял наркотики. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

О том, что артист регулярно использует запрещенные вещества, свидетельствуют материалы экспертизы. О каких именно наркотиках идет речь, неизвестно.

В июне сообщалось, что после смертельного ДТП в крови Ефремова обнаружили следы кокаина и каннабиноидов. Позднее в правоохранительных органах пояснили, что это остаточные следы наркотиков, и подчеркнули, что их Ефремов «когда-то ранее употреблял». «На конечном результате, на этом ДТП, это вряд ли отразилось», — сказал представитель правоохранительных органов.

Ранее 31 августа актер, совершивший смертельное ДТП в центре Москвы, объяснил свое первоначальное признание вины в аварии влиянием похмелья. Соответствующее заявление Ефремов сделал в Пресненском суде столицы, где слушается его дело.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит произошедшего.