Джигурда объяснил признание Ефремовым вины

Актер Никита Джигурда, пришедший к зданию Пресненского суда, где рассматривается дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, объяснил признание артистом вины. Его слова передает Telegram-канал «360» в четверг, 3 сентября.

«Те угрозы дать по полную хряпку вынудили великого Мишу Ефремова и [адвоката Эльмана] Пашаева признать вину, поскольку говорили: не признаешь — 8 лет будет дано по полной хряпке», — заявил Джигурда.

По мнению актера, Ефремов признал вину, рассчитывая на условный тюремный срок. Джигурда добавил, что артиста подставили противодействующие Кремлю силы, чтобы подставить президента России Владимира Путина.

Ефремов признал вину в ДТП в центре Москвы ранее в четверг. Авария произошла вечером 8 июня. Автомобиль актера, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.