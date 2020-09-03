Ефремов посвятил стихотворение погибшему в ДТП водителю

Заслуженный артист России Михаил Ефремов прочитал в суде стихотворение. Аудиозапись судебного заседания выложил Telegram-канал Mash.
3 сентября состоялось очередное заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Выступая с последним словом, актер признал вину и зачитал стихотворение, обращенное к погибшему в аварии водителю Сергею Захарову.
«Сергей, мы не были знакомы.
Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной комы,
А ты погиб совершенно напрасно.
Я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный человек.
Господи, дай мне немного сил, а Сергею — рая.
Вот бы поговорить с ним.
Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края».
В прениях сторон Ефремов участвовать отказался. Ранее адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный готов сесть в тюрьму.
Вечером 8 июня произошла авария с участием автомобиля Ефремова. Машина артиста столкнулась с фургоном, вылетев на встречную полосу. Водитель грузовика, Сергей Захаров, умер в больнице. Приговор Ефремову будет оглашен судом утром 8 сентября, гособвинение запросило для него 11 лет лишения свободы.