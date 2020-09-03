Ефремов посвятил стихотворение погибшему в ДТП водителю

Заслуженный артист России Михаил Ефремов прочитал в суде стихотворение. Аудиозапись судебного заседания выложил Telegram-канал Mash.

3 сентября состоялось очередное заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Выступая с последним словом, актер признал вину и зачитал стихотворение, обращенное к погибшему в аварии водителю Сергею Захарову.

«Сергей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным.

Я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно.

Я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный человек.

Господи, дай мне немного сил, а Сергею — рая.

Вот бы поговорить с ним.

Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края».

В прениях сторон Ефремов участвовать отказался. Ранее адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный готов сесть в тюрьму.

Вечером 8 июня произошла авария с участием автомобиля Ефремова. Машина артиста столкнулась с фургоном, вылетев на встречную полосу. Водитель грузовика, Сергей Захаров, умер в больнице. Приговор Ефремову будет оглашен судом утром 8 сентября, гособвинение запросило для него 11 лет лишения свободы.

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