Объявлена дата оглашения приговора Ефремову

Приговор по делу актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве, будет оглашен 8 сентября. Об этом в четверг, 3 сентября, со ссылкой на судью Пресненского суда столицы сообщает ТАСС.

Дату оглашения приговора судья сообщила после завершения прений сторон. Он будет оглашен в 11:00 по московскому времени. Ранее 3 сентября Ефремов в своем последнем слове заявил, что алкоголь — дикое зло, и отметил, что «не будет отмазываться».

В свою очередь Эльман Пашаев, адвокат Ефремова, попросил суд не лишать свободы его подзащитного. Защитник заявил, что согласен на любые меры, не связанные с лишением свободы, или «хотя бы на колонию-поселение».

Ефремов перевел три рубля родственникам Сергея Захарова, погибшего в смертельном ДТП. Пашаев, выступая на прениях в Пресненском суде Москвы, рассказал, что вдове, брату и сыну Захарова было отправлено по одному рублю. Эту сумму в качестве иска о компенсации морального вреда заявили трое потерпевших.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит произошедшего.