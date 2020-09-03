Ефремов перевел три рубля родственникам погибшего в смертельном ДТП водителя

От актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, был сделан перевод по почте в размере трех рублей потерпевшим — родственникам погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Об этом в четверг, 3 сентября, со ссылкой на адвоката Ефремова Эльмана Пашаева сообщает «Интерфакс».

Пашаев, выступая на прениях в Пресненском суде Москвы, рассказал, что вдове, брату и сыну Захарова было отправлено по одному рублю. Эту сумму в качестве иска о компенсации морального вреда ранее заявили трое потерпевших.

Сумму иска 18 августа озвучил Александр Добровинский, адвокат вдовы, брата и младшего сына погибшего в аварии Сергея Захарова. Символическая сумма, по его словам, подтверждает, что семья Захарова хочет только справедливого суда над Ефремовым, а все сообщения о требовании огромных компенсаций от артиста — недостоверны.

Заявители подчеркнули, что им не нужны «кровавые деньги» от человека, погубившего Сергея Захарова.

Добровинский также назвал процесс над актером знаковым, поскольку участниками истории оказались простые люди. «Мы должны понимать последствия. Оправдательный приговор развяжет руки сотням пьяных Ефремовых».

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит произошедшего.