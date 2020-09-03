Представитель потерпевших заявила об угрозах со стороны адвоката Ефремова

Анна Бутырина, представитель потерпевших по делу Михаила Ефремова, заявила в суде об угрозах, поступающих в ее адрес от адвоката артиста, Эльмана Пашаева. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщает ТАСС.

По ее словам, защитник Ефремова заявил, что «рано или поздно с ней разберется». После этого Бутырина написала заявление в полицию с просьбой принять меры, так как восприняла эти угрозы как реальные.

Она также заявила, что Эльмана Пашаева привлекали к уголовной ответственности за вымогательство и самоуправство и трижды лишали адвокатского статуса.

Ранее представители потерпевших просили возбудить уголовное дело против свидетелей защиты артиста, которые заявляли, что Ефремова не было за рулем в момент аварии.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявлял, что не помнит произошедшего.