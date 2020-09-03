На свидетелей защиты по делу Ефремова попросили завести уголовное дело

Представители потерпевших по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова попросили возбудить уголовное дело против свидетелей защиты артиста. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о свидетелях, которые заявляли, что Ефремова не было за рулем в момент аварии.

Ранее гособвинение потребовало взыскать с Ефремова полмиллиона рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего Сергея Захарова, который ранее требовал 7,5 миллиона рублей, и полностью удовлетворить иски остальных потерпевших на один рубль.

3 сентября прокурор запросил для актера Михаила Ефремова 11 лет колонии общего режима. По словам обвинителя, без изоляции от общества у актера нет шансов на исправление.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявлял, что не помнит произошедшего.