Сторона обвинения потребовала удовлетворить иски потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Гособвинение потребовало взыскать с Ефремова полмиллиона рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего Сергея Захарова, который ранее требовал 7,5 миллиона рублей, и полностью удовлетворить иски остальных потерпевших на один рубль.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для актера Михаила Ефремова 11 лет колонии общего режима. По словам обвинителя, без изоляции от общества у актера нет шансов на исправление.