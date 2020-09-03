Прокурор заявил о доказанной вине Ефремова в смертельном ДТП

Прокурор на прениях сторон заявил, что вина актера Михаила Ефремова в ДТП со смертельным исходом доказана. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщает ТАСС.

По мнению представителя гособвинения, вину актера подтверждают видеоматериалы, данные экспертиз, показания свидетелей и ряд других доказательств.

По словам прокурора, Ефремов начал употреблять алкоголь еще до того, как зашел в бар Ulyss и затем вместо того, чтобы вызвать такси, поехал на своей машине.

Ранее сообщалось, что Ефремов признал вину в смертельном ДТП еще до начала прений.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявлял, что не помнит произошедшего.