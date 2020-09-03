Раскрыто «ужасное влияние» адвокатов на судьбу Ефремова

Вмешательство адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева «ужасно влияет» как на судьбу актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, так и на права потерпевших по делу. Об этом в четверг, 3 сентября, в интервью «Ленте.ру» заявил Генрих Падва — один из самых известных и опытных адвокатов России.

«Если бы не вмешались два недостойных так называемых адвоката [Добровинский и Пашаев — прим. "Ленты.ру"], то, я думаю, дело Ефремова давно бы уже рассмотрели в суде и вынесли справедливый приговор», — сказал Падва.

По мнению адвоката, тот факт, что Александр Добровинский, защитник стороны потерпевших по делу Ефремова, заявил к актеру иск на один рубль — это «театр и спектакль». В результате подзащитные Добровинского лишились права на возмещение причиненного им ущерба.

«Сейчас [по делу Ефремова] совершенно неясная ситуация: суд, я уверен, хватается за голову и не знает, что делать. Со всех сторон поднялся шум, совсем запутали это дело. Суду теперь будет очень нелегко принять справедливое решение», — отметил Падва.

1 сентября Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу актера Михаила Ефремова. Судья Елена Абрамова назначила проведение прений сторон на 3 сентября.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит произошедшего.