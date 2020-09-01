Завершено исследование доказательств по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу актера Михаила Ефремова. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщает ТАСС.

Судья Елена Абрамова назначила проведение прений сторон на 3 сентября.

На предстоящем заседании гособвинение назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимого, а когда прения сторон завершатся, у Ефремова будет возможность выступить с последним словом.

Ранее сообщалось, что семья погибшего в ДТП Сергея Захарова отказалась от денег Михаила Ефремова. Родные — жена, младший сын и брат Захарова — не приняли 600 тысяч рублей от артиста.

Еще 200 тысяч рублей были переведены старшему сыну погибшего Валерию Захарову. Тот принял деньги и снизил сумму иска к Ефремову до 7,3 миллиона рублей. Потерпевший объяснил, что потребовал такую сумму, потому что актер так и не извинился, а компенсацию выплатил лишь спустя некоторое время.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит произошедшего.