Свидетель описала первые минуты после смертельного ДТП с Ефремовым

Свидетель в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова Светлана Набокина описала первые минуты после аварии, заявив, что артиста из автомобиля выводили двое мужчин. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Она работает в бистро напротив «Смоленского пассажа». В день аварии свидетель была на работе, а после того, как услышала шум на улице, начала снимать последствия ДТП на свой мобильный телефон. Позднее ее видео разошлось по социальным сетям и попало в новости.

Видеозапись, по словам Набокиной, сохранилась в телефоне. Кроме того, она передала нотариально заверенную копию на носителе адвокату потерпевшей стороны Александру Добровинскому.

По словам свидетеля, она видела, как двое мужчин выводили Ефремова из его автомобиля. Сначала в водителе она не узнала актера, поскольку было темно. Позднее, посмотрев новости, она поняла, что за рулем машины действительно был актер.

«Я обратила внимание на мужчину, которого выводили. Он был одет в пиджак, темные брюки или джинсы», — сказала она, добавив, что решила дать показания только тогда, когда поняла, что Ефремов отказывается признать свою вину.

Ранее на суде выступил свидетель защиты, заявивший, что видел, как на заднее сиденье автомобиля с номерами машины Ефремова садился «высокий человек в бейсболке». Кроме того, свидетель Андрей Гаев на суде по делу о ДТП заявил, как видел, что артист после аварии вышел из машины со стороны пассажирского сиденья.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит произошедшего.