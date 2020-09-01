Ефремов назвал фейком видео с ним на водительском месте во время ДТП

В Пресненском суде Москвы в ходе слушаний по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов назвал фейком видео, на котором видно, как его выводят с места водителя после аварии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам подсудимого, эксперты разобрались с этим роликом и подали иск против адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского. «Это фейковое видео, как и все, что с вами связано, господин Добровинский», — сказал Ефремов.

Видео записала свидетель Светлана Набокина, которая оказалась рядом с местом происшествия. По ее словам, Ефремов был один в машине. Суд принял решение приобщить запись к материалам дела, несмотря на возражения адвоката подсудимого Эльмана Пашаева. Он заявил, что ролик смонтирован.

31 августа на суде свидетельница описала первые минуты после аварии, заявив, что артиста из автомобиля выводили двое мужчин. Она работает в бистро напротив «Смоленского пассажа». В день аварии свидетельница была на работе, а после того, как услышала шум на улице, начала снимать последствия ДТП на свой мобильный телефон. Позднее ее видео разошлось по социальным сетям и попало в новости.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит произошедшего.