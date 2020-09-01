Юрист пострадавших решила привлечь к ответственности свидетелей по делу Ефремова

Юрист семьи погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя фургона Сергея Захарова решила привлечь к ответственности свидетелей, которые утверждали, что во время аварии артист находился на пассажирском сидении. Слова Анны Бутыриной передает РИА Новости.

«Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела против свидетеля Александра Кобца и Андрея Гаева, потому что их показания расходятся», — заявила адвокат пострадавших.

Кобец, заявивший о невиновности артиста, сам признался, что на момент ДТП он выпил полтора литра пива. Кроме того, он слеп на один глаз, а на втором у него минус три. При этом он рассказал, что на водительском сидении сидел человек с «известным лицом». Гаев потом сказал, что видел вышедшего с пассажирского сидения человека с растрепанными волосами. По словам свидетеля, мужчина был пьян.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.