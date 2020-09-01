В суде привели доказательство против Ефремова

В Пресненском суде Москвы на слушаниях по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова полицейский эксперт привел доказательство, свидетельствующее против подсудимого. Об этом сообщает «МК» в своем Telegram-канале.

Свидетель является специалистом Экспертно-криминалистического центра УВД по Центральному округу Москвы. Он выезжал на место аварии и брал у Ефремова слюну на анализ. Также эксперт исследовал водительскую подушку безопасности, срезанную с рулевого колеса. По его словам, на ней было небольшое пятно бурого цвета, а следов на пассажирской подушке не было.

Ефремов настаивает, что находился в момент ДТП на пассажирском месте и просил суд провести биологическую экспертизу, чтобы найти его следы на пассажирской подушке безопасности.

Вечером 8 июня актер в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Ефремов заявил, что не помнит произошедшего.

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