Семья Захарова отказалась от денег Ефремова

В Пресненском суде Москвы на слушаниях по делу о смертельном ДТП семья погибшего отказалась от денег актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает «КП» в своем Telegram-канале.

Адвокат потерпевшей стороны Ирина Хайруллина предоставила судье документ, подтверждающий, что родные — жена, младший сын и брат Сергея Захарова — не приняли 600 тысяч рублей от артиста.

Еще 200 тысяч рублей были переведены старшему сыну погибшего Валерию Захарову, но тот не стал возвращать эти деньги Ефремову, снизив сумму иска к нему до 7,3 миллиона рублей. Потерпевший объяснил, что потребовал такую сумму, потому что актер так и не извинился, а компенсацию выплатил спустя некоторое время, а не сразу, добавляет МК в своем Telegram-канале.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит произошедшего.

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