К делу Ефремова попытались привлечь самого опытного адвоката России

Генриха Падву — одного из самых известных и опытных адвокатов России — пытались привлечь к делу актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом в четверг, 3 сентября, Генрих Падва заявил в интервью «Ленте.ру».

«В первый день мне звонили и просили вступить в дело. Я порекомендовал хорошего, опытного адвоката по таким делам, и к нему обратились, а потом, видимо, кто-то им насоветовал этого Пашаева [Эльман Пашаев — нынешний адвокат Михаила Ефремова, прим. «Ленты.ру»]», — сказал Падва.

Защитник также отметил, что стиль защиты, избранный Пашаевым, вредит Ефремову. «Если суд не согласится с позицией защиты о невиновности Ефремова, то все действия адвоката усугубят решение вопроса о его наказании», — заключил Падва.

Ранее 3 сентября Падва сообщил, что вмешательство адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева «ужасно влияет» как на судьбу самого Михаила Ефремова, так и на права потерпевших по делу.

1 сентября Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу актера Михаила Ефремова. Судья Елена Абрамова назначила проведение прений сторон на 3 сентября.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит произошедшего.