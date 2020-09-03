Ефремов признал вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов, обвиненный в смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, признал свою вину. Об этом в четверг, 3 сентября, со ссылкой на заявление актера в Пресненском суде Москвы сообщает ТАСС.

«Ваша честь, я признаю свою вину», — сказал Ефремов.

До этого о том, что Ефремов пообещал признать вину на судебном заседании, заявил его адвокат Эльман Пашаев.

Ранее 3 сентября один из самых опытных и известных адвокатов России Генрих Падва сообщил, что вмешательство адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева «ужасно влияет» как на судьбу самого Михаила Ефремова, так и на права потерпевших по делу.

1 сентября Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу актера Михаила Ефремова. Судья Елена Абрамова назначила проведение прений сторон на 3 сентября.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит произошедшего.