Защита попросила суд оставить Ефремова на свободе

Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, попросил суд не лишать свободы его подзащитного. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщает «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

Защитник заявил, что согласен на любые меры, не связанные с лишением свободы, или «хотя бы на колонию-поселение».

Сам актер от участия в прениях отказался — он выскажется в последнем слове.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов перевел три рубля родственникам Сергея Захарова, погибшего в смертельном ДТП. Пашаев, выступая на прениях в Пресненском суде Москвы, рассказал, что вдове, брату и сыну Захарова было отправлено по одному рублю. Эту сумму в качестве иска о компенсации морального вреда заявили трое потерпевших.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит произошедшего.