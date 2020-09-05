Раскрыта реакция Ефремова на возможные 11 лет колонии

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, спокойно готовится к максимальному наказанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.

Адвокат раскрыл необычную реакцию Ефремова на запрошенный для него срок. «Когда прокурор запросила 11 лет колонии, Ефремов даже глазом не моргнул. Ему легче стало», — утверждает Пашаев. Он также отметил, что обвиняемый ни на что не рассчитывает, так как с самого начала готовился к максимальному сроку.

Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября. Прокурор на заседании запросил для Михаила Ефремова 11 лет колонии общего режима. По словам обвинителя, без изоляции от общества у актера нет шансов на исправление.

3 сентября Пашаев попросил суд не лишать свободы его подзащитного. Адвокат заявил, что согласен на любые меры, не связанные с лишением свободы, или «хотя бы на колонию-поселение».

Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем.

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