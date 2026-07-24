Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:35, 24 июля 2026Мир

На следовавшем из США на Украину судне произошел взрыв

МВД Румынии: На судне, следовавшем из США на Украину, произошел взрыв
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: @departamenturgente

На судне Christiana B, следовавшем из США на Украину под флагом Либерии, произошел взрыв, когда оно находилось у румынских берегов. Об этом сообщает Министерство внутренних дел (МВД) Румынии, передает ТАСС.

«По предварительной оценке, авария в зоне склада № 6 могла быть вызвана ударом морского дрона или взрывом морской мины», — утверждается в заявлении ведомства.

По данным МВД Румынии, авария произошла ночью. Отмечается, что судно представляет собой сухогруз и перевозило уголь из американского города Норфолк. Экипаж подал сигнал бедствия, однако пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее румынский истребитель F-16 сбил неопознанный беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Появились кадры пожара после атаки ВСУ на складской комплекс в Ленобласти
    Российский суд оштрафовал популярного спортивного комментатора
    Гость подожженной возлюбленным россиянки стал ее единственным шансом на выживание
    Банк России ухудшил прогноз по росту экономики
    Мошенники придумали новую уловку для кражи аккаунтов на «Госуслугах»
    Ладью знаменитого русского путешественника воссоздадут в Петрозаводске
    Скандальный возлюбленный Кати Кищук рассказал о тратах на уход за собой
    Россиянам раскрыли нюанс сдачи ипотечной квартиры в аренду
    Мужчина снимал под юбками девушек в центре Москвы
    Армия США закупит устаревшие перехватчики Patriot
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok