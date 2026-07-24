На следовавшем из США на Украину судне произошел взрыв

МВД Румынии: На судне, следовавшем из США на Украину, произошел взрыв

На судне Christiana B, следовавшем из США на Украину под флагом Либерии, произошел взрыв, когда оно находилось у румынских берегов. Об этом сообщает Министерство внутренних дел (МВД) Румынии, передает ТАСС.

«По предварительной оценке, авария в зоне склада № 6 могла быть вызвана ударом морского дрона или взрывом морской мины», — утверждается в заявлении ведомства.

По данным МВД Румынии, авария произошла ночью. Отмечается, что судно представляет собой сухогруз и перевозило уголь из американского города Норфолк. Экипаж подал сигнал бедствия, однако пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее румынский истребитель F-16 сбил неопознанный беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны.

