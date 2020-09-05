Охлобыстин назвал ситуацию с Ефремовым «инсценированным суицидом»

Российский актер Иван Охлобыстин назвал ситуацию с Михаилом Ефремовым «инсценированным суицидом». Пост на эту он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Артист считает, что его коллега сделал все, чтобы получить максимальный срок из-за участия в смертельном ДТП. «Мне этот инсценированный суицид как другу, очень не нравится, но я бессилен. Миша настаивает, что он уже умер», — написал Охлобыстин.

Он назвал Ефремова хорошим человеком и верным другом, а также отметил, что случившееся с актером является большим горем для всех его близких. «Мы восьмого числа отправим на зону весомую часть своих сердец. Видимо, мы заслужили», — говорится в публикации звезды «Интернов».

Ранее Охлобыстин заявил, что тюрьма не принесет пользы Ефремову, однако тот хочет в ней оказаться из-за «синдрома Раскольникова». «Миша уверен, что его осудят, с этим согласен и хочет наказания», — предположил он.

Вечером 8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием Михаила Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал.