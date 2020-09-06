Ефремов спрогнозировал срок своего заключения

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, считает, что он будет осужден на восемь лет. Такой прогноз он дал в беседе со своим адвокатом Эльманом Пашаевым, передает ТАСС.

«Может, без биологии вину признать? Достали. А может расстрелять меня?», — сказал артист во время беседы, кадры которой были показаны в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ. Разговор, по данным телеканала, состоялся дома у актера перед его выступлением с последним словом в суде.

Аналогичное мнение накануне, 5 сентября, высказал Пашаев. Ожидается, что приговор артисту будет оглашен Пресненским судом Москвы 8 сентября. Обвинение просило для артиста 11 лет заключения в колонии строгого режима, объясняя такое требование тем, что исправление актера невозможно без изоляции от общества.

Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов сначала покаялся в поступке, а затем заявил, что ничего не помнит о произошедшем. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем.