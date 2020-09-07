Охлобыстин обратился к Путину по поводу приговора Ефремову

Актер Иван Охлобыстин обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу еще не вынесенного приговора актеру Михаилу Ефремову. Свое обращение он разместил на личной странице во «ВКонтакте».

«Вне всяких сомнений Михаил виноват, но проявите несправедливость по отношению к нему, ту самую "несправедливость", которую он яростно обличал много лет», — написал Охлобыстин. По мнению актера, Ефремов «потворствовал прозападно настроенной либеральной общественности».

Артист попросил Путина «пощадить его личным указом». «Он слаб, он раздавлен, он лишен репутации и будущего. Он сам себе приговор. Он не представляет никакой опасности для общества», — отметил Охлобыстин.

Ранее актер назвал ситуацию с Михаилом Ефремовым «инсценированным суицидом».

Приговор по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием автомобиля Ефремова будет оглашен 8 сентября. Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актеру грозит от шести до восьми лет колонии общего режима. Гособвинитель запросил для подсудимого 11 лет лишения свободы.