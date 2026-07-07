18-летний юноша похитил школьницу ради женитьбы на ней

В Австралии юноша похитил школьницу, чтобы насильно жениться на ней

В Мельбурне, Австралия, 18-летнего Айома Денга обвинили в похищении 17-летней девушки. Об этом сообщает abc.net.au.

По данным полиции, юноша напал на девушку, когда она шла в школу. Он насильно усадил ее в автомобиль и скрылся. Впоследствии выяснилось, что он планировал жениться на школьнице без ее согласия. Денг удерживал ее против воли пять дней, пока его не арестовали.

Оказалось, что на момент похищения юноша находился на свободе под залогом по другому делу. Адвокат Денга пытается оправдать его тем, что у него диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство. Полиции также известно, что у юноши был 15-летний сообщник. Он предстанет перед судом позднее.

Ранее сообщалось, что в США молодой мужчина похитил женщину, которая отвергла его ухаживания. В его машине нашли рулон скотча, кобуру для пистолета, наручники, ножовку, таблетки для эрекции, брезент, средства для связывания, перчатки, упаковку женского белья, смазку, презервативы, канистру с горючей жидкостью, перекись водорода, лопату и монтировку.