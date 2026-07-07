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Из жизни
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10:25, 7 июля 2026Из жизни

18-летний юноша похитил школьницу ради женитьбы на ней

В Австралии юноша похитил школьницу, чтобы насильно жениться на ней
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Todsaporn Ruyarlee / Shutterstock / Fotodom

В Мельбурне, Австралия, 18-летнего Айома Денга обвинили в похищении 17-летней девушки. Об этом сообщает abc.net.au.

По данным полиции, юноша напал на девушку, когда она шла в школу. Он насильно усадил ее в автомобиль и скрылся. Впоследствии выяснилось, что он планировал жениться на школьнице без ее согласия. Денг удерживал ее против воли пять дней, пока его не арестовали.

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Оказалось, что на момент похищения юноша находился на свободе под залогом по другому делу. Адвокат Денга пытается оправдать его тем, что у него диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство. Полиции также известно, что у юноши был 15-летний сообщник. Он предстанет перед судом позднее.

Ранее сообщалось, что в США молодой мужчина похитил женщину, которая отвергла его ухаживания. В его машине нашли рулон скотча, кобуру для пистолета, наручники, ножовку, таблетки для эрекции, брезент, средства для связывания, перчатки, упаковку женского белья, смазку, презервативы, канистру с горючей жидкостью, перекись водорода, лопату и монтировку.

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