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10:33, 7 июля 2026Мир

Европа испугалась снижения роли США в своей обороне

FT: Европа опасается снижения роли США в обеспечении безопасности континента
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европа опасается, что подготовка к снижению роли США в обеспечении безопасности континента может привести к реализации такого сценария. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«В некоторых европейских столицах сохраняются опасения, что открытая подготовка к снижению роли США в обороне континента может стать самосбывающимся пророчеством», — говорится в материале.

Высокопоставленный французский чиновник отметил, что Европа «действительно в очень плохом положении». По его словам, президент США Дональд Трамп на любые вопросы европейцев напоминает им, что союзники по НАТО не поддержали США в конфликте с Ираном.

Ранее издание Welt со ссылкой на источники сообщило, что Европа хочет «купить» благосклонность Дональда Трампа новыми соглашениями по покупке американского оружия.

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