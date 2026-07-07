Европа испугалась снижения роли США в своей обороне

FT: Европа опасается снижения роли США в обеспечении безопасности континента

Европа опасается, что подготовка к снижению роли США в обеспечении безопасности континента может привести к реализации такого сценария. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«В некоторых европейских столицах сохраняются опасения, что открытая подготовка к снижению роли США в обороне континента может стать самосбывающимся пророчеством», — говорится в материале.

Высокопоставленный французский чиновник отметил, что Европа «действительно в очень плохом положении». По его словам, президент США Дональд Трамп на любые вопросы европейцев напоминает им, что союзники по НАТО не поддержали США в конфликте с Ираном.

Ранее издание Welt со ссылкой на источники сообщило, что Европа хочет «купить» благосклонность Дональда Трампа новыми соглашениями по покупке американского оружия.