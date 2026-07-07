Сенатор Карасин низко оценил договороспособность Зеленского

России не следует надеяться на договороспособность Владимира Зеленского на фоне предстоящего саммита НАТО в Анкаре, где страны альянса примут решение о возможном увеличении оборонных расходов до 4,5 процента от валового внутреннего продукта (ВВП). Так о мероприятии, которое пройдет с 7 по 8 июля, высказался председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Газетой.Ru».

Сенатор подчеркнул, что договариваться с Владимиром Зеленским сложно, так как «за последние годы, кроме шумной саморекламы, он ничем не занимается». Кроме того, на договороспособность украинского политика повлияет принятое НАТО решение, которое способно привести к серьезному конфликту.

«Саммит НАТО в Анкаре будет очень показателен прежде всего тем, как отнесутся участники этой встречи к тому, чтобы заметно нарастить бюджетное финансирование военных расходов (...) Это очень опасная штука, потому что может иметь эффект динамики, которая пойдет сама собой и приведет просто к большой войне», — заявил Карасин.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» назвал мешающий возобновлению переговоров с Украиной фактор. По его словам, пока западные лидеры, поддерживающие Киев, нацелены на истощение России, а не на мир, «переговорный процесс будет буксовать».