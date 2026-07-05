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07:54, 5 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали мешающий возобновлению с Украиной переговоров фактор

Депутат Чепа: Для возобновления переговоров по существу нужно желание Киева их вести
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Для возобновления переговоров по существу нужно желание Киева их вести, а не имитация, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он обратил внимание, что пока западные покровители Киева нацелены на истощение России, а не на мир, «переговорный процесс будет буксовать».

«Что нужно — это желание вести переговоры. Если этого желания нет, есть только видимость, декларации и лживый цинизм, то трудно прогнозировать, как этот процесс может развиваться. Пока политики, которые считают, что истощение экономики России для них важнее всего, влияют на [президента Украины Владимира] Зеленского, добиваться решения переговорного процесса сложно», — сказал депутат.

По его словам, западных покровителей Киева не интересует судьба Украины — у них свои цели. В качестве примера Чепа привел Великобританию, которая столетиями ставила коммерческие и политические интересы выше судеб народов, входивших в ее сферу влияния.

«Именно британский премьер того времени Борис Джонсон предпринял все, чтобы Украина отказалась от реализации стамбульских договоренностей весной 2022 года, когда Россия уже сделала шаги навстречу, включая отвод войск. Сегодня отдельные страны громко твердят о готовности Киева назначить перемирие, но за этим следует не решение вопроса, а подготовка к усугублению и продолжению конфликта», — заключил парламентарий.

Ранее замглавы российского МИД заявил, что РФ готова продолжить переговоры с Украиной ровно с той точки, на которой они остановились. Для этого нужна политическая воля не только у Киева, но и у его западных спонсоров, отметил Галузин.

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