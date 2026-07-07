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Забота о себе
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10:32, 7 июля 2026Забота о себе

Онколог предупредил о ведущих к раку неочевидных привычках

Онколог Кубеш: При обугливании в мясе образуются вызывающие рак вещества
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: MaraZe / Shutterstock / Fotodom

Некоторые бытовые привычки при регулярном повторении могут увеличивать риск рака. О таких неочевидных факторах предупредил врач-онколог Йири Кубеш в беседе с Daily Mirror.

Во-первых, он предупредил, что риск рака может увеличивать частое употребление приготовленной на гриле пережаренной еды. Все дело в том, что при сильном обугливании в мясе образуются гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды (PAH) — вещества, которые рассматриваются как потенциальные канцерогенные. Он отметил, что полностью отказываться от шашлыка не требуется, однако не стоит часто есть подгоревшие продукты.

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Он добавил, что как онколог старается не использовать сковороды с испорченным антипригарным покрытием и не пить воду из пластиковых бутылок после воздействия высоких температур, например, если ее надолго оставили в салоне автомобиля, который стоял на солнце в летний день.

К более серьезным факторам риска врач отнес курение, избыточное употребление алкоголя и воздействие радона в регионах с повышенным уровнем этого газа. Кроме того, он подчеркнул, что онкологические заболевания, как правило, имеют не одну причину, а развиваются под воздействием многих факторов.

Ранее онколог Владимир Ивашков предупредил, что рак яичников часто диагностируют на запущенных стадиях из-за отсутствия симптомов. По его словам, из-за этой способности развиваться незаметно этот вид рака называют тихим убийцей.

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