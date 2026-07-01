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Забота о себе
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14:32, 1 июля 2026Забота о себе

Онколог назвал один тип рака «тихим убийцей»

Онколог Ивашков: Боль в животе бывает единственным сигналом рака яичников
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Доктор Ивашков dr.ivashkov / YouTube

Один типа рака является «тихим убийцей», поскольку его прогрессирование происходит незаметно, предупредил онколог Владимир Ивашков. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По словам Ивашкова, рак яичников зачастую диагностируют уже на поздних стадиях. Среди симптомов этого заболевания он назвал вздутие живота, чувство тяжести, быстрое насыщение едой и боль.

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«Скажите честно, кто побежит к врачу из-за того, что живот побаливает? А это бывает вообще единственным сигналом», — предупредил доктор. Он также дал совет, благодаря которому можно обнаружить такой рак на ранней стадии. Ивашков призвал пройти обследование, если какой-либо симптом не исчезает на протяжении двух-трех недель.

Ранее онколог Расул Ахмаев перечислил признаки опасных родинок. Одним из них врач назвал асимметричную форму невуса.

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