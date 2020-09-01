Охлобыстин извинился перед жителями «самого страшного города на юге России»

Российский актер Иван Охлобыстин извинился перед жителями Новороссийска. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Артист, назвавший Новороссийск «самым страшным городом на юге России», отметил, что эти слова он «ляпнул сдуру». Он добавил, что считает «добрых» новороссийцев главным украшением портового населенного пункта.

Ранее в беседе с журналистом «Ленты.ру» Охлобыстин признался, что этот город кажется ему странным местом. «Там цементный завод, там никакой гламур не может прилепиться. Самый страшный город из южных, прости меня, господи», — отметил он.

54-летний артист добавил, что город на юге страны ощущается так, что на побережье будто «нужна была какая-то темная норка». Он вспомнил, как ребенком бывал в пионерском лагере в Новороссийске и назвал это время адом. Он добавил, что про Геленджик, наоборот, имеет только приятные воспоминания. «Херес, Кабардинка, черный мед. Есть, чем насладиться!» — заметил Охлобыстин.