Охлобыстин назвал самый страшный южный город России

Телеведущий и актер Иван Охлобыстин рассказал, что ему не нравится Новороссийск. В общении с журналистами на съемках проекта «Золото Геленджика» он назвал этот город самым страшным на юге России.

«Новороссийск вообще странное место. Там цементный завод, там никакой гламур не может прилепиться. Самое страшный город из южных, прости меня господи», — отметил он.

Артист добавил, что город на юге страны ощущается так, что на побережье будто «нужна была какая-то темная норка». Он вспомнил, как ребенком бывал в пионерском лагере в Новороссийске и назвал это время адом.

«Нас выводили на Малую землю, в жару, в пыли, читали длинную лекцию про мужчину с бровями, Брежнева. Нам было тяжело и мы хотели скорее вернуться назад, так как нам обещали мороженое», — рассказал актер. Он добавил, что про Геленджик, наоборот, имеет только приятные воспоминания. «Херес, Кабардинка, черный мед. Есть, чем насладиться!» — заметил Охлобыстин.

54-летний Охлобыстин известен выступлениями в защиту традиционных ценностей и резкими высказываниями в адрес ЛГБТ-сообщества. Широкую известность ему принесла роль доктора Быкова в сериале «Интерны». Осенью 2019 года на канале «ТВ-3» вышел сериал «Охлобыстины» о жизни актера и его семьи. Теперь команда «Охлобыстиных» работает над «Золотом Геленджика».