Назван лучший город России для курортных романов

Ялту назвали лучшим местом среди российских городов для курортных романов. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса для бронирования жилья Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Большинство опрошенных (25,8 процента) признались, что заводят отношения во время отпуска именно в Ялте, а 17 процентов отметили, что им чаще удавалось встретить свою любовь в Сочи.

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Кроме того, многие причислили к лучшим городам для курортных романов Санкт-Петербург (12,8 процента), Геленджик (11,1) и Витязево (10,3).

Также в рейтинг лучших городов для построения отношений на отдыхе попали Гагра (8,5 процента) и Феодосия (5,9), Зеленоградск (4,3), Кисловодск (2,5) и Казань (2,5).

В ноябре прошлого года подавляющее большинство россиян (92 процента) признались, что заводят новые знакомства в путешествиях. Как рассказали многие туристы, они делают это ради совместного досуга на отдыхе — так ответили 53 процента участников исследования.

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