Названы любимые места россиян для курортных романов

Онлайн-сервис для бронирования отелей Ostrovok.ru выяснил, на каких курортах россияне чаще всего заводили роман. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что большинство российских путешественников заводили новые романтические знакомства в России, а именно в Краснодарском крае. 25 процентов респондентов проголосовали за такой вариант.

При этом российским женщинам доводилось начинать отношения в Турции так же часто, как на отечественном курорте. В этом признались 25 процентов опрошенных женщин. Российские мужчины находили пару в Турции реже — 18 процентов проголосовали за этот вариант.

Кроме того, респонденты мужского пола признались, что начать новый роман им нередко удавалось в Азии — 15 процентов туристов находили пару на отдыхе в Таиланде. Среди женщин похвастаться таким опытом смогли только восемь процентов.

На четвертой строчке оказался Кипр — десять процентов участников опроса рассказали, что влюблялись на отдыхе в этой стране. Девять процентов опрошенных сознались, что заводили романы в Италии, а восемь процентов респондентов начинали отношения в поездках по Испании и Греции.

Реже всего туристам удавалось завести романтические знакомства в Хорватии и Армении — только четыре и три процента респондентов соответственно отдали голоса за эти страны.

В июле опрос онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру» показал, что 32 процента россиян хотели бы завести курортный роман в отпуске, но не встретили подходящей кандидатуры.

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