Назван лучший город России для курортных романов

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru перечислил лучшие курорты для романтических знакомств. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что наиболее подходящим городом для курортного романа туристы считают Ялту. За этот вариант проголосовал 41 процент опрошенных.

Вторую строчку разделили курортные города Сочи и Анапа (по 14 процентов голосов). Четвертую позицию в рейтинге занял Геленджик (9 процентов), на пятом месте оказалась Феодосия (9 процентов).

В мае появился рейтинг самых дорогих и самых дешевых вариантов отдыха в России. Демократичнее всего можно провести отпуск в Симеизе: самый бюджетный тур обошелся почти в 5,9 тысячи рублей за пять ночей для одного человека. Самый дорогой тур по России — в Ялту для семьи из четырех человек — обошелся путешественникам в 288 тысяч рублей.

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