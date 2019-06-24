Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

Эксперты Aviasales сравнили минимальный бюджет отдыха в Крыму и в зарубежных странах. Об этом сообщает РИА Новости.

Самый дешевый отдых на российском полуострове на двоих составляет 53356 тысяч рублей. Эта цена включает стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле. В то же время в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей, отмечают специалисты.

В частности, бюджет тура в Анталью (Турция) составит 31892 рубля, в Бургас (Болгария) —41 126 рублей, в Салониках (Греция) —44 788 рублей. Отдых в Буве (Черногория) обойдется туристам в 45 127 рублей, а в Полисе (Кипр) —29 908 рублей. Таким образом, экономия на поездке составит от 11 до 40 процентов.

В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом. Лидируют в рейтинге самых популярных стран для летнего посещения Франция, Испания, Италия, США, Германия и Турция. Среди российских курортов — Севастополь, Судак, Алушта, Феодосия и Симферополь.

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