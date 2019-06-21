В Крыму стало больше украинцев

С началом сезона отпусков число украинских туристов в Крыму заметно выросло. Такие данные предоставили в региональном погрануправлении ФСБ, передает РИА Новости.

В сутки приходится оформлять около 11 тысяч человек, а также до 1,5 тысячи машин, сообщили в пресс-службе. Предполагается, что в ближайшее время рост турпотока сохранится.

Материалы по теме Потянулись к солнцу Россияне засобирались в Крым и Сочи. Спрос на курортное жилье растет

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в свою очередь сообщил, что увеличение числа украинских туристов на полуострове отмечают каждый год. «Если в 2014 году это были десятки тысяч туристов, то в последние годы это число равняется сотням тысяч украинских туристов», — рассказал он в разговоре с RT. «Я уверен, что в этом году будет зафиксирован новый рекорд количества граждан, приезжающих на отдых с Украины в Крым», — заключил парламентарий.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума в 2014 году. Украина считает воссоединение РФ с полуостровом оккупацией.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!