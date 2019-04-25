В Крыму решили поддержать яхтенный туризм

В Крыму будут развивать яхтенный туризм. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, сообщается в четверг, 25 апреля, на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с заинтересованными организациями и представить предложения о развитии яхтенного туризма в Республике Крым и г. Севастополе», — говорится в документе.

Эту тему обсуждали в ходе встречи президента с крымской общественностью в марте 2019 года. Путин пообещал содействовать развитию яхтинга в акватории полуострова и, в частности, в Балаклавской бухте, писал «Интерфакс». Президент отметил, что там необходимо строительство большого количества инфраструктурных объектов, а военному флоту следует «передвинуться».

Как пояснила «Ленте.ру» руководитель приоритетного проекта департамента экономического развития города Севастополя Мария Литовко, которая и подняла этот вопрос в марте, поручение президента коснется всех яхтсменов России: их суда не приходят в акваторию полуострова, потому что в ней «негде ходить».

«Расстояния, которые закладываются сейчас между возможными базами ночевки, слишком большие для туризма. Нормальное чартерное время — это не больше четырех часов в день. У нас сейчас эти расстояния, например, от Ялты до Балаклавы — 12 часов», — сказала объяснила она. По ее словам, столько способен выдержать либо профессионал высокого уровня, либо любитель с большим опытом. Создание инфраструктуры для любителей требует инвестиций.

Второй проблемой развития яхтинга она назвала противоречия в нормативных документах. «У нас есть ряд достаточно противоречивых требований, которые ограничивают и аренду яхты, и открытие чартерных яхтенных компаний», — сказала Литовко. По ее словам, работа по всем этим вопросам уже началась.

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