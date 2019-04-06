В Крыму отказались от налога для туристов

Власти Крыма отказались участвовать в эксперименте по взиманию курортного сбора. Об этом сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко, передает ТАСС.

По его словам, это позволит поддержать турбизнес, который начал активно развиваться после открытия автомобильной части моста через Керченский пролив. Волченко отметил, что сейчас федеральные ведомства готовят соответствующие поправки для внесения в Госдуму.

«Поскольку внесение изменения в федеральный закон — процесс достаточно длительный, а с 1 мая, в соответствии с законом, мы должны были начать его взимать, то было решено рассмотреть вопрос об отсрочке взимания сбора на ближайшей сессии Госсовета Крыма», — добавил он.

Материалы по теме Налог на отдых Что ждет россиян после принятия закона о курортном сборе

Волченко рассказал, что такое решение было принято после многочисленных обращений со стороны туристического бизнеса. «Отельеры понимают, что курортный сбор принесет некоторые имиджевые и экономические издержки, которые сейчас нежелательны, поэтому они обратились с просьбой об отмене либо отсрочке», — заключил министр.

Ранее в апреле сообщалось, что Минфин планирует ввести в Налоговый кодекс гостиничный налог, который заменит курортный сбор. Его ставку определят органы местного самоуправления, но она не может быть выше 100 рублей с человека в день. Размер налога может меняться в зависимости от сезона, категории гостиницы и ее расположения.

Федеральный закон о курортном сборе был подписан президентом России в 2017 году. В соответствии с ним, курортный сбор в порядке эксперимента в период с 2018 по 2022 год будет введен в Крыму, Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!