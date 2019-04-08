Названа дата введения курортного сбора в Крыму

Государственный совет Крыма решил перенести дату начала взимания курортного сбора в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты госсовета на его внеочередной сессии проголосовали за взимание курортного сбора на территории региона начиная с 1 мая 2021 года. Эту дату власти выбрали после обсуждений и консультаций, рассказал глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

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Первоначально предполагалось ввести сбор с 1 мая 2019 года.

В России эксперимент по взиманию курортного сбора начался в 2018 году: с 1 мая — в Ставрополье и на Алтае, с 16 июля — в нескольких населенных пунктах Краснодарского края. Сбор платят совершеннолетние, которые останавливаются в объектах размещения более чем на сутки. Размер сбора устанавливаются местными властями (но не более 100 рублей в день). Уплата начинается со следующего после заселения дня.