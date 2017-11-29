Туристы заплатят за Крым

С 1 мая 2018 года на Крымском полуострове в экспериментальном режиме вводится туристический сбор за проживание в размере 10 рублей в сутки. Об этом сообщает РИА Новости.

29 ноября парламентариями Крыма принят закон «О введении курортного сбора». Закон предписывает туристам в период с 1 мая по 30 сентября платить туристический сбор в размере 10 рублей за каждый день проживания, за исключением дня заезда. В остальное время года сбор осуществляться не будет.

Эксперимент будет проводиться в Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии, Ялте и в Черноморском районе.

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От уплаты курортного сбора освобождаются лица, имеющие постоянную регистрацию на территории полуострова, и туристы, которые приезжают в Крым на лечение по страховке, а также льготные категории, указанные в федеральном законе.

Федеральный закон о курортном сборе подписан президентом России в 2017 году. В соответствии с ним курортный сбор в порядке эксперимента в период с 2018-го по 2022 год будет введен в Крыму, Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях.