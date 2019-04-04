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В Крыму пожаловались на Украину из-за курортов

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Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко назвал основные проблемы, возникшие у туристической отрасли полуострова за время пребывания его в составе Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Главной проблемой чиновник назвал хаотичную застройку побережья, а также то, что в развитие курортной инфраструктуры не вкладывались средства. По мнению Волченко, такая ситуация ослабила рекреационные возможности Крыма и снизила турпоток.

По словам крымского министра, проблемы, вызванные бессистемной застройкой, сейчас приходится решать российским властям путем выкупа и сноса строений и восстановления береговой полосы, а это чрезвычайно затратно. Кроме того, Волченко сказал, что на протяжении десятилетий Украина не вкладывала средств в развитие инфраструктуры Крыма, и это негативно сказывалось на состоянии туристической и курортной отрасли. Однако, отмечает чиновник, после вхождения Крыма в состав России ситуация изменилась — благодаря реализации федеральной целевой программы.

На полуострове, отметил министр, создаются инвестиционные площадки, появляются инвесторы, вкладывающие средства именно в туристическую отрасль, обновляются рекреационные объекты (санатории и пансионаты) и объекты показа.

Ранее в апреле депутаты Госдумы назвали предварительную сумму ущерба, который понесли Крым и Севастополь из-за политики властей Украины. Депутат от Крыма Андрей Козенко заявил, что она превышает 1,5 триллиона рублей, а также счел необходимым оценить моральный ущерб, нанесенный крымчанам в период «украинской оккупации».

Крым вернулся в состав России по результатам референдума в 2014 году. Украина считает воссоединение РФ с полуостровом оккупацией.

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Предыстория: Названа сумма нанесенного Украиной Крыму ущерба
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