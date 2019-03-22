В Крыму подскочили цены на недвижимость

Цены в новостройках республики Крым уверенно росли в течение всего 2018 года. Стоимость первичного жилья в крупных городах полуострова выросла за год на семь процентов. Об этом говорится в исследовании аналитиков ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Таким образом, подчеркивается в исследовании, динамика цен на новостройки полуострова оказалась аналогична московской.

В Севастополе и Симферополе цены поднялись еще значительнее — на 11 и 12 процентов соответственно.

К марту 2019-го средняя цена квадратного метра в новостройках Крыма достигла 83,5 тысячи рублей. На вторичном рынке также отмечался рост: квартиры и апартаменты подорожали на 14 процентов, с 81 до 92 тысяч рублей за метр.

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Самая высокая стоимость квадратного метра в республике зафиксирована в Ялте, Алуште и Судаке: 122,2 тысячи, 97,9 и 75,8 тысячи рублей соответственно.

47 процентов предложения квартир в новостройках полуострова выставлены на продажу в бюджете от 2 до 4 миллионов рублей, подсчитали в ЦИАН. Еще 25 процентов относится к ценовой категории от 4 до 6 миллионов рублей. Доля жилья стоимостью от 6 до 10 миллионов рублей составила 12 процентов, 10 процентов пришлось на квартиры стоимостью более 10 миллионов рублей. В бюджет до двух миллионов рублей попадает не более 6 процентов первичной недвижимости региона.

Ранее о росте цен на недвижимость в Крыму заявлял и вице-премьер республики Евгений Кабанов. По словам чиновника, за пять лет недвижимость подорожала в 2,5 раза, основной причиной такой динамики стал высокий спрос.

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