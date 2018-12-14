Крым стал ипотечным лидером России

Задолженность населения по ипотеке в Крыму за год увеличилась более чем в 2,5 раза, тогда как в целом по России рост составил 26 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

«Задолженность по ипотеке в Республике Крым на 1 ноября выросла за год на 151,9 процента, в Севастополе — на 142,1 процента, тогда как в целом по России — только на 25,9 процента», — заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировавший информацию Центробанка для агентства.

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По словам эксперта, Крым и Севастополь в 2018-м возглавили список регионов — лидеров по темпам увеличения локальных ипотечных рынков. На третьем месте — Чеченская Республика с ростом в 1,5 раза, добавил Осадчий.

Интересно, что за год темпы выдачи ипотеки в Крыму и в Севастополе замедлились: на 1 ноября 2017 года они составляли 173 и 194 процента соответственно, отметил аналитик.

Недвижимость в Крыму заметно подорожала после запуска движения по Крымскому мосту. По подсчетам аналитиков, в период с мая по октябрь 2018-го стоимость квадратного метра вторичного жилья на полуострове поднялась более чем на два процента, а загородного — на четыре процента.

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