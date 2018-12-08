Названы курорты с самым дешевым жильем на новогодние праздники

Среди черноморских курортов России дешевле всего аренда жилья на новогодние праздники обойдется в Туапсе и Новом Свете. Об этом свидетельствуют данные портала «Мир Квартир» (исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»).

«По сравнению с 2017 годом новогодние ставки на посуточную аренду курортных квартир [на российском черноморском побережье] снизились в среднем на 4-6 процентов, за исключением Анапы и Адлера, где отмечен небольшой рост, около 3 процентов, — отмечает Павел Луценко, генеральный директор портала «Мир Квартир». — В отличие от столичного региона, где цены на праздники увеличиваются до четырех раз, в черноморских городах рост намного более умеренный».

Большинство предложений Сочи, по статистике аналитиков портала, сдается от 3,5-4 тысяч рублей в сутки, однако можно найти скромные квартиры и за 2,5-3 тысячи рублей.

Материалы по теме Только для своих Как россияне наживутся на гостях в Новый год

«В среднем одно-двухкомнатная сочинская квартира имеет ценник 3-6 тысяч рублей в сутки, "трешка" — 8-12 тысяч рублей, — отмечается в материалах "Мир Квартир". — Однако стоит учесть, что значительное число вариантов сдается минимум от трех или даже от пяти дней».

Квартиры в Адлерском районе сдаются в среднем за 4-5 тысяч рублей в сутки, в Красной Поляне — от 6 тысяч. Аренда в Геленджике начинается от 3 тысяч в сутки, в Анапе — от 4 тысяч, в Туапсе — от 1,5 тысяч рублей в сутки.

На Южном берегу Крыма квартиры в период новогодних праздников сдаются по цене от 3-4 тысяч рублей, в Новом Свете жилье вдвое дешевле — от 1,5 тысяч за ночь.

Ранее аналитики портала представили рейтинг российских морских курортов с самыми дешевыми коттеджами для летнего отдыха. По их статистике, дороже всего жилье оказалось в Сочи, на втором месте в Ялте, на третьем — Геленджик. Дешевле всего коттеджи оказались в Анапе, Туапсе, Саках, Бахчисарае и Евпатории..

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!